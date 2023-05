Trotz 20 Millionen Corona-Toten – WHO stuft Covid-19 nicht mehr als Notstand ein Die Weltgesundheitsorganisation mit Sitz in Genf hat neue Zahlen zur Pandemie publik gemacht. Die Anzahl Todesopfer ist fast drei Mal so hoch wie bisher offiziell gemeldet.

Höchste Warnstufe für Covid-19 aufgehoben: WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. Foto: Martial Trezzini (Keystone/6. April 2023)

Durch die Corona-Pandemie sind nach neuen Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit mindestens 20 Millionen Menschen ums Leben gekommen. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus nannte die neue Opferzahl, die fast drei Mal so hoch ist wie die bisherigen offiziellen Angaben, am Freitag in Genf. Mitte März hatte Tedros noch gesagt, es gebe es «fast sieben Millionen gemeldete Corona-Tote», die tatsächliche Opferzahl sei aber viel höher.

Die WHO hob nun die höchste Warnstufe für die Krankheit Covid-19 auf, die sich seit Ende 2019 in alle Welt ausgebreitet hatte und rund um den Globus Lockdowns, Reisebeschränkungen und viele andere schwerwiegende Auswirkungen mit sich brachte. Mit «grosser Hoffnung» erkläre er, dass der globale Gesundheitsnotstand wegen des Coronavirus nun vorbei sei, sagte Tedros.

AFP/fal

