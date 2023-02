Halbzeitfazit

In der ersten Hälfte hat für beide Teams nicht viel funktioniert. Der FCW kann trotzdem mit einer Führung in die Kabine. Ein ungeschicktes Handspiel durch Schmied im eigenen Sechzehner führte zu einem Elfmeter und zum 1:0 für Winterthur. Abgesehen davon gelang aber auch den Eulachstädtern nicht viel. Sion brachte erst recht nichts zustande. Celestini gefiel, was er sah, so schlecht, dass er nach nur 40 Minuten zwei Spieler vom Feld nahm. Ob das Spiel in der zweiten Halbzeit mehr in Fahrt kommt, wird sich gleich zeigen.