Mobilfunk wenig umstritten – Widerstand gegen Handyantennen scheitert fast immer Im Bezirk Winterthur und Weinland waren seit 2019 bis heute nur zwei Rekurse gegen Mobilfunkantennen erfolgreich. Die Strahlung spielte dabei keine Rolle. Markus Brupbacher

Die Mobilfunkantenne auf dem Landi-Turm in Marthalen im Zürcher Weinland. Foto: Madeleine Schoder

Die umstrittene Mobilfunkantenne in Oerlingen wird nicht gebaut. «Der Gemeinderat hat eine Bauverweigerung ausgesprochen», teilt Kleinandelfingens Gemeindeschreiberin Martina Möckli auf Anfrage mit. Der Rat erteilte dem Mobilfunkunternehmen Salt keine Baubewilligung, nachdem sich etwa 30 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner per Petition gegen die neue 5G-Antenne an der Loostrasse 10 gewehrt hatten. Der Beschluss des Gemeinderats sei rechtskräftig, das Bauvisier «wurde in der Zwischenzeit abgebaut», so Möckli. Salt will jedoch nicht so rasch aufgeben, so heisst es auf Anfrage: «Wir halten am Standort fest und werden ein neues Baugesuch mit reduzierter Höhe einreichen.»