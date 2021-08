Wohnkolonie in Winterthur – Wie aus der Notlösung Weierhöhe eine Idylle wurde Die Siedlung Weierhöhe oberhalb von Seen wurde gebaut, um die Wohnungsnot zu lindern. Vor 75 Jahren standen in Winterthur nur zwei Wohnungen leer. Peter Niederhäuser

Die Siedlung Weierhöhe entstand in den 1940er-Jahren, dem goldenen Jahrzehnt des gemeinnützigen Wohnungsbaus. Foto: Enzo Lopardo

Bei einem «Bummel über die Weierhöhe» würdigte die «Winterthurer Arbeiterzeitung» im September 1946 die neue Siedlung oberhalb von Seen als idyllisch gelegene Kolonie, wo «das Glück zu Hause sein könne». Die vor genau 75 Jahren erbauten 16 Doppelwohnhäuser mit ihrer auffallend rot-braunen Bemalung und einer Eternit-Verkleidung lagen für damalige Verhältnisse so weit vom Stadtzentrum entfernt, dass die AZ kritisch anmerkte, solche Wohnbauten seien kaum «sozial».

Die «Gesellschaft für Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur» (GEBW) sprach als Bauherrin selbst von einer «Notlösung», die «nicht überall ungeteiltes Lob fand». Wichtiger schien ihr allerdings, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner in den «solid und zweckmässig gebauten Holzhäusern wohlfühlen». Hinter solchen Worten verbarg sich eine grundsätzliche Diskussion, wie sie auch andernorts in Winterthur geführt wurde.