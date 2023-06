Biodiversität in Pfungen – Wie aus einem Acker ein Paradies für Insekten entsteht In Pfungen wertet der Kanton zwei Parzellen auf. So soll ein Lebensraum für gefährdete Tier- und Pflanzenarten entstehen. Fabienne Grimm

Die Grüne Lauchschrecke soll bald in Pfungen ein Zuhause finden. Foto: Andreas Baumann

Sie ist bis zu drei Zentimeter lang, schlank und trägt eine schwarze Zeichnung auf ihrem hellgrünen Körper: In Deutschland gilt die Grüne Lauchschnecke als gefährdet, in der Schweiz dagegen noch nicht. Damit das so bleibt, will der Kanton Zürich in der Gemeinde Pfungen zwei Parzellen aufwerten.