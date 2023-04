Hommage an Zürcher Designklassiker – Wie aus einer 148 Meter langen Spaghetti-Kordel eine Gartenliege wird In Rüti entsteht seit 75 Jahren das wohl bekannteste Designgartenmöbel. Der Altorfer-Liegestuhl, bekannt als Spaghetti-Liege, hat heute überall Geschwister. Ein Fabrikbesuch. Claudia Schmid

So wurde in der Vergangenheit für den Stuhl geworben: Ein Model auf einer gelben Spaghetti-Liege. Foto: Embru

Da stehen sie in einem grauen Wärmeschrank, die aufgespulten «Spaghetti» aus PVC. Gelb, dunkelgrün, altrosa, aschgrau oder hellrot sind die Kunststoffschnüre. Sie haben eine Temperatur von 70 Grad und erfüllen den Werkraum der Embru-Werke in Rüti in der Bespannungsanlage mit Kunststoffgeruch.