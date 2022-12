Bahamas-Insel Ocean Cay – Wie aus einer Industrie-Müllhalde ein Traumstrand wurde Die Reederei MSC Cruises hat das Eiland in der Karibik als Ziel für ihre Kreuzfahrt-Touristen gekauft.

Zu finden sind hier aber auch Forschende, die Superkorallen ansiedeln und untersuchen. Vincenzo Capodici

Nichts als weisser Strand und kristallklares Meer: Die Reederei MSC Cruises hat die einstige Industrie-ınsel Ocean Cay mit grossem Aufwand renaturiert. Foto: AP

«Ich habe den besten Job der Welt», sagt Owen O’Shea. Sein Arbeitsplatz? Ocean Cay, eine kleine Insel der Bahamas. Der stämmige Mann mit Vollbart, Piercings und Tattoos erinnert auf den ersten Blick an einen Rockmusiker oder den Barkeeper in einem Hard-Rock-Schuppen. Doch der Mann ist Meeresbiologe, ein Forscher mit Leib und Seele, was klar wird, sobald er über seine Arbeit spricht. Die hat Owen von England über Australien auf die Bahamas geführt. Hier verbringt er sehr viel Zeit im Meer mit dem Erforschen der Unterwasserwelt.