Aus dem Zürcher Bezirksgericht – Wie aus einer Strafe von 22 Monaten 162 Monate wurden Ein 38-jähriger Schweizer muss wegen Tötung und Leichenschändung lange ins Gefängnis. Bis auf die Knochen blamieren sich in diesem Fall zwei renommierte Psychiater. Thomas Hasler

Der Gerichtsvorsitzende Christoph Lehner (rechts) hört dem Plädoyer von Staatsanwalt Martin Wyss (2. v.r.) zu, der für den Beschuldigten (3. v.r.) eine Verwahrung verlangt. Illustration: Robert Honegger

Es ist kein Ruhmesblatt für die Zürcher Justiz: Im September wird es sechs Jahre her sein, dass eine 28-jährige Französin mit kamerunischen Wurzeln in einer Wohnung im Zürcher Seefeld im Würgegriff eines damals 32-jährigen IV-Rentners und Sozialhilfebezügers starb. Seither sitzt der Täter ohne rechtskräftiges Urteil in Haft. Nun wurde er wegen vorsätzlicher Tötung und Störung der Totenfriedens zu einer Freiheitsstrafe von 13½ Jahren verurteilt.