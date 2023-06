Thalheim an der Thur – Wie aus häufigen Verwechslungen eine Tradition wurde Im Juli findet das 62. internationale T(h)alheimer-Treffen statt. In Europa gibt es fast 30 gleichnamige Dörfer – das führt bis heute zu Verwechslungen. Markus Brupbacher

Blick auf Thalheim an der Thur im östlichen Zürcher Weinland: Zum dritten Mal findet hier das internationale Treffen von Delegationen aus gleichnamigen Gemeinden und Dörfern aus Europa statt. Foto: Anna-Tia Buss

Thalheim, Talheim, Dahlheim oder Dalheim: In Europa gibt es 28 Dörfer mit dem gleichen Namen, wenn auch mit leicht unterschiedlicher Schreibweise. Die Namensvetter liegen in der Schweiz (2), Deutschland (21), Luxemburg (1), Österreich (3) und Rumänien (1). Seit 1961 treffen sich Delegationen aus den gleichnamigen Ortschaften und feiern gemeinsam. Die 62. Ausgabe des internationalen T(h)alheimer-Treffens findet vom 7. bis 9. Juli in Thalheim an der Thur statt.