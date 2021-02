Elektromobile aus Freienstein-Teufen – Wie ausgemusterte Postfahrzeuge zu Designermöbel werden Nachdem sie Tausende von Briefen transportiert haben, macht ein Künstler alte Postfahrzeuge zu Sesseln, Lampen oder gar Kinderkarussellen. Fabian Boller

Die gelben Postfahrzeuge (hinten) verwandelt Raphaël Diener zu Designobjekten. Bild: zvg

Scheinwerfer werden zu Tischlampen, Rückspiegel zu Tablaren und alte Postsäcke zu Sitzpolster, wenn Raphaël Diener Hand anlegt. Der Künstler verwandelt ausgemusterte Zustellfahrzeuge der Schweizer Post zu Designobjekten.

Die gelben Elektromobile der Pöstlerinnen und Pöstler stammen von der Firma Kyburz aus Freienstein und sind mittlerweile aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Viele der Fahrzeuge sind aber bereits seit Jahren im Einsatz und mit bis zu 40’000 zurückgelegten Kilometern am Ende ihrer Lebensdauer angelangt. Die Firma Kyburz würfelt aus den brauchbaren Teilen der ausgemusterten Elektromobile zwar wieder neue Fahrzeuge zusammen, allerdings fällt dabei immer noch einiges an Schrott an.