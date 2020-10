Kampf gegen den Klimawandel – Wie Bäuerinnen die Wüste zum Grünen bringen Wie lässt sich die Ausbreitung der Wüsten stoppen? Mit Milliarden für Setzlinge, sagen die Experten. Mit einem kleinen Messer, sagt Sakina Mati auf ihrer Farm in Niger. Bernd Dörries

Auf Millionen Hektar Sand wachsen jetzt wieder Affenbrotbäume. Für die Menschen ändert das alles – wie hier in Mali. Foto: Alamy Stock Photo

Sakina Mati sagt, gleich falle ihr der Name des Hotels wieder ein, in dem sie damals war, ein grosses Haus mit Swimmingpool in der fernen Hauptstadt, weit weg, hinter dem Meer. Sie steht vor einer kleinen Hütte in Dan Saga im Süden von Niger, ihre Kinder mahlen in einem Mörser Hirse klein, ein paar Kohlen glühen auf der Feuerstelle. Ein tolles Hotel sei das gewesen, sagt Sakina Mati, 52, und geht in ihre kleine Hütte mit den Lehmwänden. Neben dem Bett steht eine Schatulle mit dem grossen Schatz. Darin liegt ein Stapel Ausdrucke, die belegen, dass alles wirklich passiert ist, die Reise nach Washington.