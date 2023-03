«Apropos» – der tägliche Podcast – Wie Bauern und Gross­konzerne gemeinsam Politik machen Regelmässig treffen sich die Spitzen von Bauern- und Wirtschaftsverbänden, um politische Deals zu schmieden. Wie mächtig ist diese Allianz? Philipp Loser als Host Markus Häfliger als Gast Noah Fend als Produzent

Die acht mächtigsten Menschen der Schweizer Wirtschaftslobby spannen neu zusammen: An regelmässigen Treffen versuchen die Spitzen von Economiesuisse, Arbeitgeberverband, Gewerbeverband und Bauernverband, aktuelle Geschäfte im Parlament zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Darüber war in der Öffentlichkeit bisher nur wenig bekannt. Jetzt zeigt ein internes Papier, wie Zusammenarbeit der Wirtschafts- und Bauernlobby funktioniert.

Zur neuen Allianz in der Schweizer Politik Abo Pakt von Firmen und Landwirtschaft Das geheime Protokoll der Wirtschafts- und Bauernlobby

Was wird an diesen Treffen besprochen? Wie funktioniert diese Allianz genau? Und welchen Einfluss hat sie auf die schweizerische Politik? Das erklärt Bundeshausredaktor Markus Häfliger in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Gastgeber ist Philipp Loser.

