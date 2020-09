Kinderuniversität Winterthur – Wie begegnet man einem Krokodil? Trotz Corona beginnen nach den Herbstferien die Vorlesungen der Kinderuni, allerdings nur für halb so viele Kinder. Elisabetta Antonelli

Erich Hausammann erzählt im Rahmen der Kinderuniversität von seiner Arbeit als Reptilien- und Gifttierspezialist der Kantonspolizei. Foto: PD

Wenn sich die Ringelnatter in den Gartenteich verirrt – dann ist das ein Fall für Erich Hausammann. Er ist Reptilien- und Gifttierspezialist bei der Kantonspolizei Zürich. Etwa 100-mal rückt die Kapo pro Jahr aus, wenn es um Reptilien oder Gifttiere geht. Am 6. Januar 2021 hält Hausammann eine Vorlesung darüber an der Kinderuniversität. Dort erzählt er, der selbst etwa 70 Schlangen, Echsen, Spinnen, Skorpione und vier Krokodile besitzt, von «lustigen, aber auch gefährlichen Momenten».