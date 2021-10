Bahnbrechendes Projekt – Wie Biontech die Impfquote in Afrika erhöhen will Auf dem Kontinent sind nur 4,5 Prozent der Menschen vollständig geimpft. Es hapert bei der Verteilung und Produktion von Vakzinen. Nun soll eine neue Fabrik in Dakar helfen. Bern Dörries aus Dakar

Eine der Reinigungskräfte, die in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba die Straßenbahn desinfizierten, um Covid einzudämmen. Foto: Michael Tewelde (AFP)

Amadou Alpha Sall hat das Desaster kommen sehen. Im Mai 2020, lange bevor es irgendeinen aussichtsreichen Sars-CoV-2-Impfstoff gab, sagte er dem Magazin Welt-Sichten: «Es ist wichtig, dass wir uns rechtzeitig darauf vorbereiten, unter welchen Bedingungen wir den Impfstoff, sobald er vorhanden ist, in Afrika produzieren und vertreiben können.» Damals hörte ihm nur leider keiner zu.



Auf dem afrikanischen Kontinent sind bisher nur 4,5 Prozent der Menschen vollständig geimpft, während in grossen Teilen der westlichen Welt so etwas wie Normalität einkehrt. Europa und die USA haben Milliarden Dosen Impfstoff produziert und dem ärmeren Teil der Welt Solidarität versprochen. Gehalten wurde das Versprechen bisher nicht.