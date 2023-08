Biodiversität in der Region Winterthur – Wie Büffel und Rinder im Wald die Artenvielfalt fördern Eigentlich dürfen im Wald keine Tiere weiden. Die Kantone Thurgau und Aargau machen Ausnahmen – mit Erfolg. Der Kanton Zürich hingegen zögert. Jonas Gabrieli

Im Naturschutzgebiet Sürch zwischen Unterstammheim und Schlattingen TG weiden Hochlandrinder im Wald. Foto: PD

Einen Ingenieurstitel traut man einem Hochlandrind eigentlich nicht zu. Doch der Eindruck täuscht, denn es gilt als sogenannter Ökosystem-Ingenieur. Diese Rinder, wie auch andere Weidetiere, gestalten mit ihrem Tritt, dem Abfressen von Pflanzen und ihrem Dung die Landschaft um und schaffen so Lebensräume für selten gewordene Tier- und Pflanzenarten. Etwa für die Mehlschwalbe, die so einfacher an Lehm für ihr Nest kommt, oder für Insekten, die in der Erde nisten. Der Dung ist Nahrung für viele Insekten, Pflanzensamen wandern im Fell der Tiere mit.