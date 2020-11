Jagen und Corona – Wie Corona die Rehpopulation beeinflusst Wegen der Pandemie haben viele Jagdgesellschaften vorsichtshalber die herbstlichen Bewegungsjagden abgesagt. Nun wird es teilweise schwierig, die vom Kanton vorgegebene Anzahl Rehe zu erlegen. Eva Wanner

Solche Bilder gabs in diesem Jahr in vielen Jagdrevieren nicht zu sehen, weil die Bewegungsjagden abgesagt wurden. Foto: Manuela Matt

Es klingt paradox, aber: Je weniger Rehe geschossen werden, desto gefährdeter sind die Tiere. So lautet die einfache Zusammenfassung eines komplexen Sachverhalts.

Aber von Anfang an. Jedes Jahr legt der Kanton fest, wie viele Rehe jedes einzelne der 169 Reviere auf Zürcher Boden schiessen soll. Die Jagdgesellschaften geben jeweils den ungefähren Bestand an Tieren an, die Förster teilen mit, wie gross die Wildschäden in den Wäldern sind. Auf dieser Grundlage werden die minimalen Abschusszahlen festgelegt, erklärt Jürg Zinggeler von der kantonalen Abteilung Fischerei und Jagd. «Wir haben seit Jahren stabile Zahlen, geschätzt 10’500 bis 11’000 Rehe im Kanton», so Zinggeler. Stabile Bestände bedeuten auch stabile Abschusszahlen.