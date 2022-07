Zu viel Schulraum – Wie Dägerlen versucht, die leeren Klassenzimmer zu füllen Während es in vielen Gemeinden an Schulraum fehlt, hat Dägerlen das gegenteilige Problem. Grund dafür ist die Fusion der Gemeinden Adlikon, Andelfingen und Humlikon. Fabienne Grimm

Während es in anderen Gemeinden eng wird, gibt es in Dägerlen Schulraum in rauen Mengen. Archivfoto: Barbara Truninger

Schulraum ist in der heutigen Zeit ein knappes Gut. Das teilweise rasante Bevölkerungswachstum führt immer wieder dazu, dass Gemeinden ihre Schulhäuser ausbauen oder den fehlenden Platz mit Übergangslösungen kompensieren müssen. So werden zum Beispiel manche Schülerinnen und Schüler in Seuzach ab dem nächsten Schuljahr in Containern unterrichtet. Und auch in Dinhard wird es immer enger. Im November wird die Gemeindeversammlung voraussichtlich über einen Projektierungskredit für den Ausbau des Schulhauses abstimmen.