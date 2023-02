Finanzen in Winterthur – Wie das arme Winterthur dem reichen Rüschlikon beim Steuereintreiben hilft Grundstückgewinnsteuern bringen Städten und Gemeinden immer mehr ein. Das Steueramt hat sich inzwischen als Spezialistin positioniert, mit über 50 Gemeinden als Kundinnen. Till Hirsekorn

Top gelegen und eine der reichsten Gemeinden des Kantons: Die Seegemeinde Rüschlikon. Foto: Michael Trost

«Winterthur hilft Rüschlikon». Diesen überraschenden Titel konnte man kürzlich in der «Zürichsee-Zeitung» lesen. Überraschend, weil die finanzschwache Grossstadt der reichen Seegemeinde hilft, Steuern einzutreiben, die bei Immobilien- und Grundstücksverkäufen anfallen: die Grundstückgewinnsteuern.

Die Gemeinde Rüschlikon hat den Auftrag an Winterthur vergeben, den Steuerbetrag zu berechnen, der beim Verkauf eines Grundstücks oder einer Liegenschaft anfällt. Wer verkauft, muss das entsprechende Formular seit Februar ans Steueramt im Superblock schicken. Genauer: an das Dienstleistungszentrum Grundstückgewinnsteuer.

Rüschlikon ist bei weitem nicht die einzige Gemeinde, bei der Winterthur aushilft. Insgesamt sind es 55. Neun davon, darunter auch Rüschlikon, haben laut Steueramt das «Gesamtpaket» gebucht und sämtliche Fälle der Stadt übertragen. Darunter fünf Gemeinden aus der Region (Andelfingen, Dägerlen, Kleinandelfingen, Weisslingen und Wildberg), zwei aus dem Unterland (Höri, Rorbas) und eines aus dem Säuliamt (Obfelden). Bei 46 weiteren Gemeinden hilft die Stadt in Einzelfällen aus.

Gut eine Vollzeitstelle

Eine grosse neue Fachabteilung musste man beim Steueramt dafür offenbar nicht aufbauen. Beim Bereich Grundstückgewinnsteuer wurde dieses Jahr von 1 auf 1,2 Vollzeitstellen aufgestockt. Den Gemeinden verrechne man einen Stundenansatz von 160 Franken, was – neben einer kleinen Sicherheitsmarge – lediglich die Kosten decke, wie es auf Anfrage heisst.

Jährlich landen zwischen 50 und 90 Fälle auf dem Tisch. Aufgrund des Fachkräftemangels rechne man allerdings damit, dass die Nachfrage gerade bei kleineren Gemeinden nochmals zunehme. Danach werde man sich entsprechend richten. Ein grösserer Ausbau sei aber nicht geplant.

Gut fürs Image?

Das städtische Steueramt bietet den Grundstückgewinnservice seit fünf Jahren an. Die Rückmeldungen, heisst es, seien gut. Man sehe darin auch eine Chance, «positiv wahrgenommen» zu werden. Ein Imagegewinn also.

Es gab allerdings auch schon Kritik. Der Hauseigentümerverband Winterthur und Region hatte in Leserbriefen mehrfach beanstandet, dass das Steueramt den früheren Verkehrswert zu tief geschätzt und so zu viel Steuern abgeschöpft habe. Das Thema landete auf dem politischen Tapet. Der Stadtrat sah allerdings keinen Handlungsbedarf.

Risiken, heisst es beim Steueramt, sehe man bei der relativ neuen Steuerdienstleistung keine. Sollten irgendwann – wovon man nicht ausgehe – tatsächlich zu viele Stellen aufgebaut worden sein, könne man dies durch «natürliche Fluktuation», sprich Abgänge, wieder ausgleichen.

Bei einer anderen Steuerdienstleistung musste die Stadt unlängst zurückbuchstabieren. Aufgrund der sinkenden Nachfrage stellt die Stadt ihr Scancenter für Steuererklärungen per 2024 ein, wo sie bislang für über 100 Gemeinden Steuererklärungen einlas. Weil immer weniger Leute das Formular in Papierform einreichen, wird der Service nun nach Zürich ausgelagert. Zehn Angestellte wurden entlassen.

Grundstückgewinnsteuern: Wer schuldet wie viel? Infos einblenden Wann muss man Grundstückgewinnsteuern zahlen? Sobald man ein Grundstück oder eine Liegenschaft verkauft und dies im Grundbuch eingetragen ist. Die Steuer wird kantonal festgesetzt und von den Städten und Gemeinden erhoben. Wie wird deren Höhe berechnet? Besteuert wird die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis. Zum Kaufpreis hinzuzählen darf man Investitionen, die den Wert einer Immobilie erhöhen – wie An- oder Umbauten –, aber auch Maklerprovisionen, Inseratekosten oder Notariats- und Grundbuchgebühren. Das sind die sogenannten Anlagekosten. Im Kanton Zürich wird der Gewinn maximal über die letzten 20 Jahre besteuert. Hat man ein Haus vor mehr als 20 Jahren gekauft, wird der Verkehrswert von vor 20 Jahren geschätzt. Kantonal gelten jeweils einheitliche Steuersätze. Sie liegen zwischen 10 und 40 Prozent. Der Gewinn wird progressiv besteuert. 6000 Franken Gewinn muss man zum Beispiel zu 15 Prozent versteuern. Ab 100’000 sind es bereits 40 Prozent. Diese Berechnung bildet die Grundlage. Zusätzlich wird die Besitzdauer berücksichtigt. Ist sie sehr kurz, erhöht sich die Grundstückgewinnsteuer. Verkauft man eine Liegenschaft schon nach weniger als einem Jahr wieder, gibt es einen 50-Prozent-Zuschlag. Damit will der Kanton der Immobilienspekulation vorbeugen. Mit längerer Besitzdauer reduziert sich die Steuer. Der Steuersatz sinkt gleichmässig (linear). Bei 6 Jahren Besitz gibt es beispielsweise einen 8-Prozent-Rabatt, ab 20 Jahren sind es 50 Prozent, das Maximum. Wo liegen die Knackpunkte? Bei der Einschätzung des Verkehrswertes von vor 20 Jahren. Je tiefer dieser eingeschätzt wird, desto höher fällt der Gewinn und damit die Grundstückgewinnsteuer aus. Die Einschätzung macht das städtische Steueramt. (hit)

Die Einnahmen der Gemeinden durch die Grundstückgewinnsteuern haben sich in den letzten Jahren laufend erhöht. Treiber dafür waren vor allem die gestiegenen Preise für Wohneigentum. Diese haben sich laut Wohneigentums-Index der Zürcher Kantonalbank seit 2006 mehr als verdoppelt.

Am stärksten war das Wachstum mit Faktor 2,5 in der Stadt Zürich und in den Seegemeinden. Aber auch in mittleren Lagen (2,1), zu denen Winterthur zählt, und auf dem Land (2) zogen die Preise an – und damit auch die Marge bei einem Verkauf. Der versteuerte Gewinn wird maximal auf den Wert der Liegenschaft von vor 20 Jahren zurückgerechnet (siehe Infobox).

In den letzten Jahren brachten die Grundstückgewinnsteuern den Gemeinden viele Millionen ein, auch in Stadt und Region. Grafik: far, Quelle: Statistisches Amt Kanton Zürich

Die Einnahmen aus den Grundstückgewinnsteuern fliessen in die Kassen der Gemeinden. In Winterthur rechnet man für dieses Jahr mit rekordhohen 78 Millionen Franken (plus 30).

Die Gemeinden – die Städte Zürich und Winterthur ausgenommen – nahmen 2021 fast 600 Millionen Franken ein, über 300 Millionen mehr als noch vor zehn Jahren. Der Effekt relativiert sich auf dem Land zwar (im Bezirk Andelfingen waren es 2021 lediglich 7,4 Millionen Franken mehr. Total: 10,1 Millionen).

Aber punktuell gingen die Einnahmen in gewissen Regionsgemeinden durch die Decke: In Elsau zum Beispiel sind sie 2020 von knapp 2 auf gut 6 Millionen gestiegen, in Dinhard 2020 von 0,4 auf 2,4 Millionen, und in Lindau haben sie sich 2021 von 2 auf 10 Millionen Franken gar verfünffacht. Dort war es wohl das geplante Grossprojekt Ölwis/Blankenwis mit seinen rund 200 Wohnungen, das derart eingeschenkt hat.

Rüschlikon und die Glencore-Millionen

Mit der Gemeinde Rüschlikon hat Winterthur eine noble neue Kundin dazugewonnen. Mit budgetierten 13 Millionen Franken sind die Einnahmen aus der Grundstückgewinnsteuer auch dort relevant. Noch interessanter sind aber die Aktienkurse des Baarer Rohstoffmultis Glencore.

Deren ehemaliger Geschäftsführer Ivan Glasenberg wohnt in Rüschlikon, besitzt 9 Prozent der Aktien und streicht dafür in diesem Jahr schätzungsweise eine Dividende von 500 Millionen Franken ein. Laut einem Steuerexperten dürfte diese Gewinnbeteiligung nächstes Jahr 49 Millionen in die Rüeschliker Gemeindekasse spülen.



Die Villa von Ivan Glasenberg in Rüschlikon: Der Grossaktionär beim Rohstoffmulti Glencore dürfte der Gemeinde dank Rekordgewinnen rund 50 Millionen Franken an Steuern einbringen. Foto: Nicola Pitaro

Till Hirsekorn ist Lokalredaktor beim Landboten. Schwerpunktmässig berichtet er zu den Themen Bau, Verkehr, Gesundheit und Politik. Er hat an der Universität Zürich Allgemeine Geschichte, Politikwissenschaften und Europarecht studiert. Mehr Infos @tillhirsekorn

