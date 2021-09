Bildung in Winterthur – Wie das Büelrain zur Klimaschule wurde Für sein Engagement für den Klimaschutz hat das Büelrain als erste Kantonsschule der Schweiz das Label «Klimaschule» erhalten. Das hat auch den Alltag der Schülerinnen verändert. Tamara Stalder

Bienenhaus, Solaranlage und Garten: Für seinen Einsatz erhielt der Klimarat der Kanti Büelrain das Zertifikat «Klimaschule». Foto : Marc Dahinden

Eine blaue Erde und der Slogan «Together We Are One», zusammen sind wir eins, sind auf den grossen Holzwürfel gemalt, der auf dem Pausenplatz der Kantonsschule Büelrain steht, dort, wo vorher der Plexiglasbrunnen war. Der Würfel zeigt die Haltung der Schule: Klimaschutz ist wichtig. So sieht auch die Zertifizierungsfeier aus. Die Schorle, die Sandwiches und sogar die Musik kommen aus der Region. Der Sänger Andryy war früher selbst Schüler am Büelrain.

Die Kantonsschule Büelrain ist die vierte Schule in der Schweiz, die sich «Klimaschule» nennen darf. Das Zertifikat verleiht die Winterthurer Organisation Myblueplanet. Um es zu erlangen, muss eine Schule ein vierjähriges Programm durchlaufen. Zu den Kriterien gehört etwa, dass der Klimawandel im Unterricht behandelt wird und dass weniger Abfall produziert wird. «Die Kanti Büelrain hat sich besonders engagiert», sagt Ronja Karpf von Myblueplanet. Darum habe sie schon nach drei statt vier Jahren alle Kriterien erfüllt. Das gab es noch nie. Insgesamt nehmen 31 Schulen an Myblueplanet-Projekten teil.