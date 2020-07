Rudolfstrasse in Winterthur – Wie das Grün zum Bahnhof zurückkehren soll Die Trauer um die Linden, die beim Bahnhof standen, ist im Gemeinderat gross. Er will wieder mehr Grün. Elisabetta Antonelli

Das Parlament will mehr Grün statt Grau an der Rudolfstrasse. Foto: Urs Ellenberger

«Es ist Anfang Sommer. Gerade jetzt würde es an der Rudolfstrasse besonders gut riechen.» Reto Diener (Grüne) erinnerte im Rat an die Zeit, in der mächtige Linden die Rudolfstrasse säumten. Diese mussten aber wegen der neuen Unterführung Nord mit Velostation und Velorampe alle gefällt werden. Ein grosser Verlust - schliesslich seien die Linden Lebensraum für viele Kleinlebewesen gewesen. Die neu gepflanzten Bäume an der anderen Seite der Rudolfstrasse könnten allerdings keinen Ersatz bieten, so Diener weiter.Grund für sein Postulat ist aber auch die Klimaerwärmung. Der Bahnhof werde nämlich zu einer Hitzeinsel. Dem müsse man mit Grün entgegen wirken. Ausserdem sei es dort derzeit infrastrukturlastig und kalt. Die Aufenthaltsqualität würde sich durch mehr Grün verbessern. Der Stadtrat solle prüfen, was für eine Bepflanzung möglich sei. Zum Beispiel Kletterpflanzen beim Liftturm oder an der Fassade des Parkhauses.