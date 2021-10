Stadtentwicklung in Winterthur – Wie das letzte Stadttor verschwand – als Opfer der Moderne Vor 150 Jahren wurde der Obere Bogen an der Marktgasse abgebrochen. Der Abriss stiess auf keinen Widerstand, weckte aber neue Geister. Peter Niederhäuser

Der Obere Bogen mit seiner Uhr als charakteristischer Abschluss der oberen Marktgasse, um 1870. Foto: bildarchiv.winterthur.ch

Im Verlauf des Oktobers 1871 verschwand das letzte Winterthurer Stadttor – sang und klanglos. Einen Monat zuvor hatte die Stadtverwaltung den Oberen Bogen am oberen Ende der Marktgasse zum Abbruch ausgeschrieben. Gegen die Zahlung von 350 Franken erhielt Bauunternehmer Blatter Junior den Zuschlag. Das Material durfte er wiederverwenden.

Im städtischen Geschäftsbericht wurde der Abriss des letzten Stadttors bloss knapp erwähnt. Wichtiger schien der Verwaltung die Frage, was mit der Turmuhr geschehen sollte. Schliesslich ging diese mitsamt der Glocke an die junge katholische Kirchgemeinde. Ein paar Monate später wurde auch der Nebenbau des Oberen Bogens geschliffen. Damit kam ein Prozess an sein Ende, der Jahrzehnte früher begonnen hatte.