Urteil in Belarus – Wie das Regime in Minsk versucht, einen Gegner zu brechen Acht Jahre verschärfte Lagerhaft in Weissrussland: Ein Gericht hat den 28-jährigen Roman Protassewitsch verurteilt – fast geräuschlos im Vergleich zur dramatischen Festnahme. Frank Nienhuysen

Festnahme mit der Luftwaffe: Der oppositionelle Journalist Roman Protassewitsch nach seiner Verhaftung im Juni 2021. Foto: AFP

Ein paar Tage hat er noch, dann ändert sich sein Leben ein weiteres Mal. Für Roman Protassewitsch läuft am Wochenende die Berufungsfrist ab, das Urteil träte in Kraft, er müsste vom Hausarrest ins Gefängnis. Acht Jahre Lagerhaft in Belarus. Vor einer Woche hat ein Gericht den 28-jährigen Oppositionellen verurteilt, geräuschlos im Vergleich zu seiner Festnahme, die ein Weltereignis war.