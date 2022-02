Doping im russischen Eiskunstlauf – Zwielichtiger Arzt, knallharte Trainerin: Abgründe im Fall Walijewa Die 15-jährige Kamila Walijewa darf trotz Dopingskandal um Gold laufen. Dahinter steht ein System, das schon Teenager massiv unter Druck setzt. Monica Schneider

Der Erfolg geht über alles: Trainerin Eteri Tutberidse unterhält sich im Training mit Kamila Walijewa. Foto: Grigory Sysoew (Keystone)

Das junge russische Gesicht, das in den vergangenen Tagen an den Olympischen Spielen die Schlagzeilen für den nächsten russischen Dopingskandal lieferte, darf am Dienstag zum Eiskunstlauf-Wettkampf antreten. So entschied es der Sportgerichtshof CAS. Als Fünftletzte der dreissig Starterinnen wird die 15-jährige Kamila Walijewa das Eis betreten, sie, die unter Experten als die vielleicht Talentierteste je und jetzt schon als eine der grössten Läuferinnen gilt.