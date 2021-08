Gewürzmischungen aus Elgg – Wie das Verlierer-Gewürz aus der Kronenhalle zum Bestseller wurde Mischa Oertli ist gelernter Koch und stellt mit seiner Frau Natalie in Manufaktur eigene Gewürzmischungen her. Der Aufwand und die Standards sind hoch. Nicole Döbeli

Acht Gewürzmischungen bietet Mischa Oertli mittlerweile auf www.kurvensalz.ch an. Foto: Madeleine Schoder

Im Zürcher Restaurant Kronenhalle gab es diese Challenge: Die Köche mussten eine eigene Gewürzmischung zusammenstellen, die beste gewann. Mischa Oertli, der in der altehrwürdigen Gourmetküche seine Ausbildung absolviert hat, stellte sich der Aufgabe, mischte Meersalz, Paprika, Curry, Zwiebeln, Knoblauch, Pfeffer, Rosmarin, Thymian und Majoran mit weiteren Kräutern – und verlor gegen seine Kollegen.

23 Jahre ist das her. Oertli wechselte ins Restaurant Neumarkt, wo er zum stellvertretenden Küchenchef aufstieg, bis ihn eine hartnäckige Mehlallergie zwang, den Kochberuf aufzugeben. Er sattelte auf Kassentechniker um und lebte sich in der IT-Welt ein. Das Rezept für sein Gewürz schlief tief in einer Schublade.