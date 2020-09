Opfer der Pandemie – Wie das Virus eine Familie zerriss In einer Freiburger Familie wütete Corona besonders schlimm. Drei kämpften um ihr Leben, zwei starben. Überlebende erzählen jetzt im Buch «Lockdown» von der Tragödie. Simone Rau , Catherine Boss

Die Geschwister Didier Cornu, Céline Fleury und David Cornu (rechts) stehen nach dem Tod ihrer Eltern immer noch unter Schock. Foto: Fabian Hugo

Am Abend des 25. März bekommt Henri-Paul Cornu, 71 Jahre alt und an Covid-19 erkrankt, gegen halb neun Uhr Besuch auf der Intensivstation des Kantonsspitals Freiburg. Es sind seine beiden Söhne, David und Didier. Der Vater weiss, dass er sterben wird, und die Söhne wissen es auch. Seine 68-jährige Ehefrau fühlt sich zum Abschiednehmen im Spital nicht imstande. Anne-Lise ist sehr müde und schwach, sie bleibt daheim in Romont, wo die beiden leben. Am Fuss des historischen Städtchens, rund 20 Kilometer von Freiburg entfernt.

Didier und David, 46 und 49 Jahre alt, müssen beim Spitaleingang ihre Hände desinfizieren und Schutzmasken anziehen. Auf der Intensivstation bekommen sie zudem Hauben, Handschuhe und Schutzanzüge. Sie sehen auf diesem letzten, schweren Gang zu ihrem Vater fast wie Astronauten aus. Eine Ärztin klärt die zwei Söhne über seinen Zustand auf: dass die Lunge in ganz schlimmen Zustand sei, es keine Hoffnung mehr für den Vater gebe.

Dem Tod näher

Die Schweiz ist seit mehr als einer Woche lahmgelegt, im Lockdown. Doch obwohl die Infektionszahlen steigen, ist das Virus für die meisten Menschen im Land ein Phantom. Wenige kennen Opfer persönlich, sind selber krank geworden. Anders bei der Familie Cornu. Innert Tagen bringt Corona Tod und Leid über sie.

Ein Intensivpflegefachmann führt David und seinen Bruder an diesem 25. März im Spital durch eine Schleuse ins Zimmer des Vaters. Und damit der Krankheit, dem Tod näher. «Es war sehr hart», erinnert sich David Cornu. Ihm kommen Tränen, wenn er an den Moment zurückdenkt. «Es war schrecklich. Ich fand keine Worte.» Die Situation im Spital erinnert ihn an einen Film über eine Pandemie: In der Mitte das Bett mit dem Vater, umgeben von Schläuchen und Maschinen, dazu das ständige leise Piepen der Überwachungsgeräte. Und überall Menschen in Schutzanzügen.

Der Vater erwacht, als sie eintreten. Er versucht zu lächeln, will etwas sagen. Das Atmen fällt ihm sichtlich schwer, das Sprechen unter der Maske der Beatmungsmaschine ebenso. Deshalb nimmt er die Maske kurz ab, atmet nun noch schwerer. Er spricht von Dingen, die die Brüder weder einordnen noch verstehen können: von Verwandten und von Videos. Die vielen Apparate verunsichern David, aber die Ruhe, die die Intensivpflegefachfrauen ausstrahlen, beeindruckt und beruhigt ihn. Er kennt sie, weil sie in den vergangenen Tagen regelmässig angerufen haben. Sie waren immer da. Eine grosse Hilfe.

David, der Ältere der beiden, tritt näher ans Bett und ergreift die Hand des Vaters. Hält sie ganz sachte. Didier fühlt sich dazu nicht in der Lage.

Die Brüder bleiben rund zehn Minuten am Sterbebett, länger hätten sie es nicht ertragen. Der Vater wohl auch nicht. Er lächelt wieder, als sie sich von ihm verabschieden. David hat nicht den Eindruck, dass er Angst hat: «Er schien in Frieden zu gehen.»

Abschied am Telefon

An diesem Abend nimmt auch Tochter Céline Fleury von ihrem Vater Henri-Paul Abschied. Die 47-Jährige lebt mit ihrer fünfköpfigen Familie in Zürich, eine Reise durch die Schweiz scheint ihr im Corona-Lockdown viel zu riskant. Nur noch wenige trauen sich in ein Tram oder in den Zug. Und sie hat drei Töchter im Teenageralter, eine Familie, für die sie als Hausfrau sorgen muss.

Doch es ist nicht nur die Reise, die sie fürchtet. Auch vor dem Besuch selbst hat Céline Angst – vor allem vor den Bildern im Kopf: ihr Vater auf der Intensivstation, umgeben von Maschinen, der Tod fast körperlich präsent.

So rufen die Fleurys ihn zu fünft an. Am Telefon spricht vor allem Céline Fleury. Ein bisschen spricht auch ihre jüngste Tochter, die 13-jährige Isabelle. Die anderen Familienmitglieder, die beiden Töchter Caroline und Vanessa und Henri-Pauls Schwiegersohn Pascal, schluchzen nur. Céline verspricht ihrem Vater, sich gut um «Maman» zu kümmern. Und um seine drei Grosskinder. «Mach dir keine Sorgen. Du kannst loslassen und gehen. In Ruhe gehen. Wir lieben dich.»

Dann wendet sich die 13-jährige Isabelle an ihren Grossvater. «Polux», sagt sie, «mach dir keine Sorgen. Uns wird es gut gehen. Wir lieben dich. Pass auf dich auf.» Polux – so nennen die Enkelinnen ihren geliebten Grossvater.

Am anderen Ende der Leitung ist es meistens still. Henri-Paul Cornu spricht kaum und ist wegen seiner Atemprobleme auch schwer zu verstehen. Einmal hört Céline, wie ihr Vater murmelt: «C’est dur.» Es ist hart. Er sagt auch: Seine Beerdigung werde wohl wie jene in Italien verlaufen. Sehr schnell, ohne Zeremonie, ohne Besucher. Er hat Zeitungsberichte gelesen und Fernsehbeiträge über die katastrophale Lage in Italien gesehen. Über die Militärlastwagen, die nachts die Leichen von Corona-Toten wegtransportieren. Céline antwortet, das müsse ihn nicht beunruhigen. Sie kümmere sich darum. Dann hängt sie auf. Der Abschied hat nur ein paar Minuten gedauert.

Das verstorbene Ehepaar Anne-Lise und Henri-Paul Cornu bei seiner Hochzeit im August 1970. Foto: Fabian Hugo

Am nächsten Morgen wird Henri-Paul Cornu für tot erklärt. Er ist in der Nacht eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Dieser 26. März ist der Geburtstag seiner Ehefrau, sie wird an diesem Tag 69 Jahre alt. Seit fünfzig Jahre sind die beiden verheiratet. Sie verliebten sich, als er in einem Café in Romont als junger Bursche jeweils eingekehrt ist, nur wenige Schritte von der Elternwohnung entfernt. Und sie dort als Serviertochter gearbeitet hat. Noch bis zum Lockdown – fünfzig Jahre später – kam Cornu jeden Morgen als erster Gast und trank mit dem Wirt seinen Ristretto. «Sec», ohne Rahm und Zucker.

Die Familie vermutet heute, dass er sich in diesem Stammcafé in Romont beim letzten Besuch angesteckt hat. Sicher ist sie nicht. Am 15. März, der Lockdown war bereits verkündet, traf Henri-Paul Cornu im Café noch drei Freunde. Die Senioren setzten sich zwischen Plastikblumen, Plüschtieren und Orchideen an einen der Tische und schwatzten. Aus dem Quartett werden Cornu und zwei weitere Männer sterben.

Als am folgenden Tag Schulen, Kinos, Theater schlossen, ging der 71-Jährige noch zum Einkaufen und in die Apotheke. Menschen, die ihn kannten und auf der Strasse sahen, forderten ihn auf, nach Hause zu gehen. Sie warnten ihn vor der Gefahr. Aber er blieb stur. Seine Tochter Céline Fleury meint rückblickend: «Ich glaube nicht, dass er realisiert hat, dass das Virus schon so nahe ist. Und ihn so schwer treffen könnte.»

Mit voller Wucht

Die Geschwister Cornu haben sich entschieden, mit zwei Reporterinnen des Tamedia-Recherchedesks über die schwere Zeit im vergangenen Frühling zu reden. Diese Wochen haben ihr Leben für immer verändert. Zu Beginn schien das Coronavirus weit weg, die Familie fühlte sich nicht persönlich betroffen. Dann aber erwischte es sie mit voller Wucht. Mit dem Coronavirus infizierte sich nämlich nicht nur Vater Henri-Paul. Sondern auch Mutter Anne-Lise und der jüngere Sohn Didier. Bald kämpften auch sie um ihr Leben. Wahrscheinlich erkrankte auch David, der ältere Sohn. Weil er nur leichte Symptome entwickelte, liess er sich aber nicht testen.

Die Schilderungen der Geschwister sind in ein Buch eingeflossen, das heute Samstag im Wörterseh-Verlag erscheint. Es heisst «Lockdown. Wie Corona die Schweiz zum Stillstand brachte – Schicksale, Heldinnen und ein Bundesrat im Krisenmodus». Vierzehn Journalistinnen und Journalisten von Tamedia haben dafür Menschen begleitet, die in besonderer Weise vom Virus betroffen waren.

Am 19. März, exakt eine Woche bevor der Vater sterben wird, findet ein Mittagessen statt, das für immer mit der Familiengeschichte der Cornus verwoben sein wird. Eigentlich hätten sie in diesen Tagen den Geburtstag der Mutter vorab feiern wollen. Aber sie sagten das Fest ab. Zu gefährlich, fand Céline, die Tochter. David und Didier pflichteten ihr bei. Doch dann trafen sich die Brüder doch zu einem Essen bei den Eltern. Gewohnheit halt. So machten sie es jahrelang. Der 49-jährige David wohnt ebenfalls in Romont, der 46-jährige Didier hat sein Zuhause im nahen Marly.

Sorgen um den Vater

Sie halten mehr Distanz als sonst. Das schon. Denn die Kinder machen sich da schon Sorgen um den Vater. Der pensionierte Maler und Gipser hat jahrelang stark geraucht und während der Arbeit auf dem Bau gefährliche Dämpfe eingeatmet. Er bekam deshalb Lungenprobleme, braucht zusätzlichen Sauerstoff. Den trägt er in einem Behälter in einem Rucksack stets bei sich, über einen feinen Schlauch wird er ihm in die Nase geführt.

Auch Anne-Lise Cornu, die Mutter, ist nicht nur aufgrund ihres Alters gefährdet. Die langjährige Raucherin ist ein paar Jahre zuvor an Lungenkrebs erkrankt. Sie bekam Medikamente, aber keine Chemotherapie. Dennoch schien die Krankheit besiegt. Anfang Februar erreichte die Familie die glückliche Nachricht, dass bei ihr keine Krebszellen mehr vorhanden seien. Sie fing daraufhin mit einer Physiotherapie an.

Didier und sein Vater haben an diesem Mittag Spaghetti gekocht. Das Coronavirus ist am Tisch in der Dreizimmerwohnung nur am Rande ein Thema. Die Söhne sprechen mit dem Vater über Sport, über Eishockey vor allem, das Ende der Saison. Wie viele Freiburger, Bundesrat Alain Berset inklusive, sind die Cornus Anhänger des HC Fribourg-Gottéron. Tochter Céline aus Zürich fehlt.

«Wir umarmten uns bei der Begrüssung nicht», erzählt David Cornu, der ältere Sohn, über das Mittagessen. Man habe Abstand gehalten. «Aber so wirklich sahen wir die Gefahr nicht. Wir waren ganz entspannt.» Sehr wahrscheinlich ist der Vater zu dem Zeitpunkt bereits infiziert.

Und es ist möglich, dass er seine Frau angesteckt hat und beim Spaghettiessen auch seinen zweiten Sohn Didier. Jedenfalls kämpfen all drei bald um ihr Leben. Mit unterschiedlichem Ausgang. Möglicherweise infiziert Henri-Paul Cornu auch seinen ersten Sohn David.

Oder war alles ganz anders?

Vielleicht war es aber auch ganz anders, denken die Geschwister heute, und Didier hat beim Mittagessen seine Eltern und den Bruder angesteckt. Zwei Tage vor dem Essen hatte der 46-Jährige – er ist Koch – seinen Vorgesetzten für sein Probezeitgespräch getroffen. Später erfährt er, dass der Chef positiv auf das Coronavirus getestet worden ist.

Am 23. März wird Vater Cornu mit der Ambulanz ins Kantonsspital Freiburg gebracht. «Wir hofften noch, dass es nicht das Virus ist», erzählt Tochter Céline Fleury. «Zwei Tage später erfuhren wir: Es ist Covid-19. Mein Vater entschied, dass er nicht intubiert werden wolle. Man erklärte uns, dass seine Chancen ohnehin praktisch gleich null wären.»

Vier Tage später ist der dreifache Vater und Grossvater tot. Ein Schock für seine Kinder. Doch es bleibt ihnen keine Zeit zu trauern. Die Ereignisse überschlagen sich in den nächsten Tagen, wie Céline Fleury im Buch eindringlich beschreibt. Bald stirbt die Mutter, und ihr Bruder Didier kämpft um sein Leben – er entgeht nur knapp dem Tod.

Céline Fleury sagt, sie sei heute ein anderer Mensch. Foto: Fabian Hugo

Die Katastrophe versetzt Céline in eine Schockstarre. Hilflos muss sie während Wochen, ja Monaten miterleben, wie ihre Familienmitglieder leiden. Die Corona-Distanzregeln zwingen der Trauerfamilie zudem Unmenschliches auf: keine Umarmungen, kein Abschiednehmen im Kreis der erweiterten Familie, die sonst so gern Feste feiert. Keine Beerdigung. Es fehlten die Rituale, um die Trauer zu verarbeiten, sagen die drei Geschwister.

Céline Fleury ist heute ein anderer Mensch. Oft hat sie sich in diesem Frühling hilflos gefühlt. Noch im Sommer sagt sie: «Um meine Mutter konnte ich noch nicht weinen. Es sind noch sehr viele Gefühle in mir drin, die irgendwann rausmüssen.» David, der sich wohl mit dem Virus ansteckte, aber nie ernsthaft erkrankte, ist mit der Trauerarbeit schon etwas weiter – vermutlich, weil er die Eltern bis zum Schluss begleitet hat. Didier wiederum lag während der schlimmsten Zeiten der Familie im Koma. Und sagt: «Ich habe noch nicht wirklich verstanden, dass meine Eltern tot sind.»

Auch wenn die Familie Cornu wüsste, wo Henri-Paul, Anne-Lise, Didier, vielleicht auch David sich angesteckt haben: Was würde es noch ändern? Je mehr Zeit vergeht, desto weniger spielt die Frage der Ansteckung eine Rolle. Doch vergessen ist sie nicht. Der ältere Sohn David hintersinnt sich immer noch: «Ich denke, dass wir das Mittagessen am 19. März besser vermieden hätten», sagt er. «Eine Stimme in mir sagt, dass wir es nicht hätten tun sollen.»