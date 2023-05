Sponsoren gesucht – Wie der FC Seuzach seinen Kunstrasen finanzieren will Im Rolli muss der Kunstrasen erneuert werden. Die Gemeinden Seuzach und Hettlingen unterstützen den FC finanziell. Rund 500’000 Franken muss der Verein zusammentragen. Fabienne Grimm

Der Kunstrasenplatz im Rolli muss dringend saniert werden. Foto: Urs Kindhauser

Ein Sportplatz ohne Kunstrasenfeld – für den FC Seuzach und seine rund 650 aktiven Mitglieder wäre das folgenschwer. Über alle Stufen verteilt müsste der Verein seine Aktiv- und Juniorenmitgliederzahl um 40 Prozent reduzieren. «Damit könnten wir unserer sozialen Aufgabe gegenüber den Gemeinden nicht mehr nachkommen, den Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung anzubieten», schreibt der Vorstand in einem Brief an seine Mitglieder.