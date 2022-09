Abstimmung in Winterthur – Wie der Glarner Landrat mit seiner technischen «Luxus»-Lösung kutschiert Das Stadtparlament will seine Sitzungen künftig streamen und in einem Onlinearchiv ablegen. Im Kanton Glarus ist man seit letztem Winter so weit. Die anfängliche Skepsis ist weitgehend verflogen. Till Hirsekorn

Der Glarner Landrat hält seine erste Session im neuen Landratssaal im August 2021. Live und online gestreamt wurde erst drei Monate später. Foto: Staatskanzlei Kanton Glarus

Im Kanton Glarus wird an der Landsgemeinde nach wie vor per Hand abgestimmt, eine fast 650 Jahre alte Tradition, an der man in «Glaris» gerne festhält. Gleichzeitig tagt wohl kaum ein Parlament in der Schweiz moderner als der Glarner «Landrat 2.0». Im Zuge der Sanierung vor einem Jahr wurde der Landratssaal auch technisch nachgerüstet. Die Landrätinnen und Landräte können Präsentationen auf Tablets mitlesen, die bei jedem Platz fix installiert sind. Hält eine Politikerin ihr Votum, schwenkt die Kamera direkt auf sie. Dank Mikrofonen und Deckenlautsprechern versteht man sie überall gut – selbst wenn man nicht vor Ort ist. Die Debatten werden live gestreamt und danach archiviert. Mit wenigen Klicks gelangt man zu einem bestimmten Geschäft und dort zu den einzelnen Wortmeldungen auf Video.