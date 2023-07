Geheimnisvolles Erbe in Winterthur – Wie der Journalist Dominik Landwehr beinahe einen Abhörskandal aufdeckte Im Januar erbte ein Journalist aus Winterthur drei Chiffriermaschinen. Sie standen im Zentrum der Cryptoleaks, des grossen Abhörskandals um die Zuger Firma Crypto AG. Helmut Dworschak

Einfach und komplex zugleich: Die Chiffriermaschine CX-52 galt als sicher. Foto: Dominik Landwehr

Hausbesuch in Winterthur-Iberg. Schauplatz ist ein grosszügiges Wohnzimmer mit Sicht auf Sträucher und Bäume. Dominik Landwehr greift in eine Plastikkiste und stellt zwei nicht grosse, aber schwere Geräte auf den Tisch. Die Farbe der beiden Gehäuse ist Militärgrün. Das grössere mit dem Namen CX-52 erinnert an eine mechanische Rechenmaschine, das kleinere, CD-57 genannt, an eine alte Taschenlampe. Es sind Chiffriergeräte, die dazu benutzt wurden, geheime Nachrichten zu übermitteln. Die Zuger Firma Crypto AG hat sie ab 1952 hergestellt und an über hundert Länder auf der ganzen Welt verkauft. Gut sichtbar sind die Rädchen, sogenannte Rotoren, mit denen sich die Verschlüsselung einstellen lässt.