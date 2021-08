Festhütte Balkan – Wie der Kosovo zum Corona-Hotspot wurde – und die Schweiz mitriss Partys ohne Grenzen, gefälschte PCR-Tests und kaum Geimpfte. Im Kosovo explodierten im Sommer die Fallzahlen. Die Schweiz war nicht auf die Rückkehrer vorbereitet. Rico Bandle , Enver Robelli

Die Verwandten hatten sich zum Teil zwei Jahre nicht gesehen: Eine der vielen Hochzeiten diesen Sommer im Kosovo (Donje Ljubinje, 14. August 2021). Foto: EPA

Das Gedränge war so gross wie noch nie. Ein vollgepackter Flieger nach dem anderen landete Anfang Sommer in Pristina und brachte die auf der ganzen Welt verstreuten Kosovaren in ihre alte Heimat. Wer ein Taxi brauchte, musste zum Teil über 40 Minuten warten.

Allein im Juli kamen 446’340 Passagiere in Pristina an, wie der Flughafen stolz auf Facebook vermeldete. Ein Jahr zuvor waren es aufgrund der Corona-Restriktionen nur 88’607 gewesen, 2019, im letzten normalen Jahr, 280’013. Zusätzlich reisten mehrere Hunderttausend Leute per Bus oder im Privatauto in den Kosovo.