Aufgefallen in Winterthur – Wie der «Landbote» damals über Tschernobyl berichtete Angriffe auf Kernkraftwerke in der Ukraine wecken Erinnerungen an die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl im April 1986. Rafael Rohner

Der «Landbote» berichtete auf der Frontseite und im Lokalteil in mehreren Artikeln über das Unglück in Tschernobyl. Foto: Rafael Rohner

Am 29. April 1986 titelte «Der Landbote» auf der Frontseite: «Reaktorunglück in der Ukraine.» Danach folgten diverse Artikel über den Unfall, der sich am 26. April ereignet hatte. Auch die Lokalredaktion in Winterthur beschäftigte sich mit den Folgen der Katastrophe. Denn bald erhöhte sich die Radioaktivität hierzulande, wobei die Messwerte weit unter dem gesundheitsgefährdenden Bereich blieben, wie der «Landbote» am 2. Mai berichtete.

Die Behörden rieten gemäss «Landbote» davon ab, Schafmilch zu konsumieren, nachdem bei Proben Grenzwerte überschritten worden waren. Auch bei Freiland-Blattgemüse wie Salat, Spinat und Lattich stiegen die Messwerte an, blieben aber gemäss Artikel unter dem kritischen Wert. Dennoch wurde Schwangeren und Eltern von Kleinkindern geraten, auf den Verzehr zu verzichten. Die gleiche Empfehlung galt für das Trinken von Frischmilch. Zudem sollte man Gemüse gründlich waschen.

Leicht erhöhte Strahlung

In der Ausgabe vom 10. Mai fragte «Der Landbote» bei lokalen Gemüseproduzenten nach. Diese hielten die Empfehlungen zwar für «angemessen», machten sich jedoch keine allzu grossen Sorgen um die Strahlenbelastung. «Optimistisch zeigte sich beispielsweise Willi Kellermann aus Ellikon», heisst es im Artikel. «Neuste Messungen im Raum Zürich geben ihm recht»: Freilandgemüse habe im Augenblick eine Radioaktivität von durchschnittlich zehn Nano-Curie pro Kilogramm. Das sei ein Zehntel dessen, was zur selben Zeit Proben in der Ostschweiz ergeben hätten. Auch die örtliche Bestrahlung in der Luft gehe allmählich zurück. In der Stadt Winterthur betrage die Umgebungsstrahlung gegen 35 Mikro-Röntgen. Die normale Strahlung liege bei 13 bis 15 Mikro-Röntgen.

Einen Rückgang der Nachfrage spürten die Produzenten in der Region Winterthur nicht, es kam im Gegenteil zu Lieferengpässen. Als Gründe dafür wurden das Misstrauen der Konsumenten gegenüber Importgemüse und eine Verzögerung beim Anbau um circa zwei Wochen aufgrund der Kälte genannt.

Keine Hamsterkäufe

In Winterthur gab es nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl übrigens keine Hamsterkäufe: «In den Lebensmittelläden herrschte gestern das gewohnt konsumfreundliche Verhalten vor einem Wochenende», schrieb der «Landbote» am 3. Mai. «Grosseinkäufe ja, aber kein Aufkaufen ganzer Regale voll Notvorrat.» In einem Geschäft habe man lediglich den Trend feststellen können, dass Kunden vermehrt zu uperisierter Milch statt zu Pastmilch greifen. Der Reaktorunfall sei in den Bussen der Verkehrsbetriebe oder am Stammtisch vielfach Tagesgespräch gewesen, resümierte der Autor oder die Autorin: «Konkrete Auswirkungen zeigte er indessen nicht.» Im Grüzemarkt stiess die Frage des «Landboten» nach möglichen Auswirkungen der erhöhten Strahlenbelastung gar auf Unverständnis: «Davon spricht hier doch kein Mensch», lautete die Antwort kurz und knapp.

Der damalige Reaktorunfall in Tschernobyl ist mit der heutigen Situation nicht direkt vergleichbar. Das stillgelegte Atomkraftwerk geriet in die Schlagzeilen, weil es kürzlich von russischen Streitkräften besetzt wurde. In der Nacht auf den 4. März wurde zudem das Kernkraftwerk Saporischschja in der Ukraine beschossen. Die eigentlichen Reaktorgebäude waren dabei nicht betroffen.

Rafael Rohner ist stellvertretender Leiter im Ressort Region Winterthur. Er arbeitet seit 2010 im Journalismus und hat einen Bachelor in Kommunikation sowie einen eidg. Fachausweis als Umweltfachmann. Mehr Infos

