Praplans Rückkehr nach Bern – Wie der Tod des Vaters zwei Brüder noch näher zusammenbrachte Mit Servette spielt der Eishockeystürmer am Freitag erstmals wieder im Stadion, das ihn für immer mit einem Schicksalsschlag verbindet. Kristian Kapp

Adler statt Bär: Vincent Praplan spielt seit dieser Saison in Genf für Servette. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Diesen letzten Blick in die linke untere Ecke der Sitzplatztribüne der Postfinance-Arena an jenem Dienstagabend wird Vincent Praplan nie vergessen. Er war für ihn in Bern zur schönen Gewohnheit am Ende der Heimspiele geworden. Sein Bruder Philippe sass jeweils dort, meistens auch Vater Gérard. Sie winkten, Praplan erwiderte auf dem Eis den Gruss, dann fuhr er in die Garderobe.