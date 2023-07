Aufgefallen in Winterthur – Wie der Tössemer Traum vom Masterplan schon einmal platzte Wohnungen statt Autobahn: Visionäre Pläne für Töss sind schon mehrfach gescheitert, unter anderem wegen einer Panne bei der Stadt. Aber auch der Rieter-Konzern ist einst mit einem Megaprojekt aufgelaufen. Till Hirsekorn

«De Tössemer» wirft in seiner aktuellen Ausgabe einen kritisch-historischen Blick auf die grossen städtebaulichen Pläne, die Stadt und Private einst hegten. Im Bild: Das Wohnbauprojekt mit mehreren Hochhäusern, an dem auch die Firma Rieter beteiligt gewesen wäre. Foto: Till Hirsekorn

Die Quartierzeitung «De Tössemer» legt den Finger gern in die Wunde, wenn es darum geht, für die Interessen des Quartiers einzustehen. Gerade bei Verkehrsthemen. Da sind die Tössemerinnen und Tössemer gebrannte Kinder. Mega-Infrastruktur-Projekte wie den Brüttener Tunnel oder die Vision der Stadt, die A1 in den Berg zu verbannen, betrachtet «De Tössemer» daher misstrauisch. In der aktuellen Ausgabe blickt die SP-Zeitung etwas weiter zurück, um daran zu erinnern, wie rasch grosse Träume platzen können, wenn man zu lange zögert oder bei der Planung falsch abbiegt.