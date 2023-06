Kantonal-Turnfest in Dägerlen – Wie der TV Hettlingen seine doppelte Aufgabe erledigte Die sieben Trägervereine des KTF Wyland 2023 hatten als Organisatoren und Wettkampfteilnehmer enorm viel zu leisten. Wie das Beispiel des TV Hettlingen zeigte, kam der Sport trotz allem nicht zu kurz. Renate Ried

Teamwork ist nicht nur im Organisieren, sondern auch im Turnen gefragt: Der TV Hettlingen macht es vor. Foto: PD

Das KTF Wyland 2023 war für den TV Hettlingen kein Turnfest wie jedes andere: Während in anderen Saisons der Fokus auf dem bevorstehenden Wettkampf liegt, fiebert man hier dem ganzen Event nervös entgegen. Als Trägerverein dieses Grossanlasses leisten alle Mitglieder mindestens 50 Stunden und manche engagieren sich seit Jahren im OK. Das betrifft natürlich auch die anderen Trägervereine aus der Region: Andelfingen, Buch am Irchel, Dägerlen, Flaach, Henggart und Marthalen.

Stellvertretend für sie wurde der TV Hettlingen am Sektionswettkampf begleitet. Der Start erfolgte im Gymzelt mit der auf diese Saison neu einstudierten Gymnastik. Vor allem am Ausdruck wurde gemäss Leiterin Lindsey Küpfer geschliffen. Die Bestleitung konnte man leider nicht abrufen. An die hohe Note 9.48 an den Regionalmeisterschaften in Fehraltorf anzuknüpfen, war das hochgesteckte Ziel.

Die Hettlingerinnen führten ihre neu einstudierte Gymnastik vor. Foto: PD

Entsprechend war gross die Enttäuschung, als eine 8.98 verkündet wurde. Lindsey Küpfer nahm es sportlich: «Wir wissen, dass wir mehr auf dem Kasten haben.» Dass eine Note so viel tiefer ausfällt als noch vor wenigen Wochen, ist selten. Die Hettlingerinnen hofften, dass die strenge Bewertung das ganze Wettkampfwochenende anhalten würde.

Geworfen, gesprungen, gerannt

Gleichzeitig trat je eine Gruppe im Wurf und im Kugelstossen an. Die grosse Freude: Severin Keller stiess die Kugel über 15 Meter und erntete dafür sogar Applaus von vorbeigehenden Vereinen. Im folgenden Hochsprung starteten alle souverän. Tanja Meli konnte ihre persönliche Bestleistung abrufen und überquerte 1,45 m. Im Weitsprung erreichte Nicolas Bertschinger satte 6,50 m – und das, wie er anschliessend sagte, «mit dem falschen Absprungbein». Mit dem 800-m-Rennen wurde der 3-teilige Wettkampf beendet. Jannis Dobler zog mit frischen Beinen an allen vorbei und lief nach nur 2 Minuten und 16 Sekunden über die Ziellinie, was eine neue Bestzeit bedeutete.

Hoch hinaus: Der TV Hettlingen gab auch in der Leichtathletik alles. Foto: PD

Zum Abschluss wurde eine Gerätevorführung im 1-teiligen Wettkampf gezeigt. Passend zu Musik wurde an Stufenbarren und auf Bodenmatten synchron geturnt. Viele Zuschauende fanden den Weg ins Gerätezelt und beklatschten die 22 Turnenden. Den Wettkampf am «eigenen» Turnfest mit einer solch grossartigen Stimmung beenden zu können, war für den TV Hettlingen einmalig. Am Ende konnte er sich im guten Mittelfeld der Rangliste platzieren.

Die Gerätevorführung war der krönende Abschluss für den TV Hettlingen. Foto: PD

Ein Ski-Weltcupsieger schnürt die Nagelschuhe Infos einblenden Pirmin Werner, Weltcupsieger und Olympiavierter in der Ski-Akrobatik sowie einer der Botschafter des KTF Wyland 2023, nahm am Kantonalturnfest am Sie+Er-Wettkampf der Leichtathletik teil. Für den ehemaligen Kunstturner und erfolgreichen Aerials-Springer war es eine willkommene Abwechslung und Herausforderung. «Warum nicht?», dachte sich Pirmin Werner, als ihn Franziska Blaudszun gefragt hatte, ob er am KTF Wyland 2023 diesen Leichtathletik-Wettkampf mit ihr bestreiten möchte. Spontan war er schon immer. Dann war es so weit: Zum ersten Mal in seinem Leben schnürte er Nagelschuhe an seine Füsse. Eine Leichtathletikausrüstung benötigte der 23-Jährige aus Alten bisher noch nicht in seiner sportlichen Karriere. Auch das Training für den Sie+Er-Wettkampf fiel sehr spärlich aus. Das Ziel der beiden: Spass haben und keine «Nuller» in der Wertung kassieren. Spass hat man sowieso immer im Turnverein und mit dem hervorragenden 11. Rang konnte Pirmin Werner, der zudem am Sektionswettkampf seines TV Henggart antrat, auch stolz auf seinen ersten Sie+Er-Wettkampf zurückschauen. (red)

