Leistungstest für Winterthur – Wie die BCW-Frauen auch Troistorrents schlagen wollen Am Sonntag soll nach vielen Absagen wieder eine Partie der Basketball-Meisterschaft stattfinden. Wie präsentieren sich die Frauen aus Winterthur nach der Pause? Stefan Kleiser

Auch gegen Troistorrents erfolgreich? Cinzia Tomezzoli, Captain von Winterthur, im Cupspiel gegen Pully. Foto: Stefan Kleiser

Es ist eine seltsame Meisterschaft: Ein Wettbewerb mit vielen Absagen, aber ohne Rhythmus. In den letzten vier Wochen bestritten die Winterthurerinnen in der NLA nur ein einziges Spiel. Gegen Aarau, am 4. November. Am Ende schaute damals ein ungefährdeter Erfolg mit 18 Punkten Differenz heraus. Doch die Leistung war mittelmässig.

Wo das Team steht und wie gut es wäre, würde es das gesamte Potenzial ausschöpfen, das ist noch immer unklar. Denn in allen bisherigen Matchs, der Supercup ausgenommen, traf der BCW auf schwächer eingestufte Gegner.

«Die Frage lautet: Können wir die Innenspielerinnen verteidigen, ohne in Foulprobleme zu geraten?» Daniel Rasljic, Trainer BC Winterthur