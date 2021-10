Feedbacks von Kunden – Wie die Bewertungsmanie uns krank macht Kunden verpassen Angestellten Sternchen: normal, aber juristisch heikel. Und laut Arbeitsmedizin lässt die Digitalisierung samt Dauerrating den Stresspegel steigen. Alexandra Kedves

Immer nett sein an der Kasse: Das ist besonders zu Corona-Zeiten, angesichts von Maskenkritikern, nicht immer einfach. Hier bedient eine Kinomitarbeiterin in Zürich einen Gast. Foto: Keystone

Haben Sie schon mal ein «Freundlichkeitsabzeichen» bekommen? Es taucht in Ihrem Ebay-Profil auf, wenn andere User Ihr Verhalten «besonders freundlich finden». Geratet, also bewertet, zu werden und auch selbst Sternchen und Kommentare zu hinterlassen, den Daumen hoch- oder runterzuhalten: Das ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. Frei nach Philosoph Richard David Precht: Wer bin ich, und wenn ja, wie viele Sterne?

Trotzdem ist es ein wenig schräg, etwa auf der Fust-Website zu lesen: «Ich habe in der Filiale 2087 (Steinhausen) einen Laptop gekauft und brauchte zur Entscheidungsfindung eine Beratung. Ihr Mitarbeiter, Herr Pascal Reindl (Nr. 10384), hat mich wunderbar gut beraten, er ist aufgestellt, motiviert, geht auf die Wünsche ein, hört zu und analysiert haarscharf, was man braucht.»