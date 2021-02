Warum es in den Ferien oft kriselt

Ferien können die schönste Zeit des Jahres sein, in der sich ein Paar wieder neu verliebt. Doch oft kommen in der Sommerhitze latente Konflikte an die Oberfläche. ­Paarforscher Prof. Dr. Guy Bodenmann erklärt, warum das so ist – und wie man es schafft, die Ferien für eine Annäherung zu nutzen.