Militärhilfe für die Ukraine – Wie die Europäer ausreichend Munition beschaffen Die EU-Staaten wollen mit zwei Milliarden Euro gemeinsam die Rüstungsproduktion ankurbeln und Munition für die Ukraine bestellen. Als Vorbild gilt das europäische Beschaffungsprogramm für den Corona-Impfstoff. Stephan Israel aus Brüssel

Eine Haubitze der ukrainischen Streitkräfte an der Front bei Donezk im Einsatz. Foto: Libkos / keystone-sda.ch

Die EU hat einst den Friedensnobelpreis bekommen für ihren Beitrag zu Frieden, Versöhnung und Demokratie in Europa. Jetzt muss sie sich um die Munitionsbeschaffung für die Ukraine kümmern. Die Zeitenwende ist definitiv in Brüssel angekommen. Die Verteidigungsminister der Mitgliedstaaten sollen am Montag einem Beschaffungsplan des EU-Aussenbeauftragten Josep Borrell und von EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton zustimmen. Brüssel will zwei Milliarden Euro für Produktion und Lieferung von Artilleriegeschossen zugunsten der Ukraine bereitstellen.