Klimapolitik in Winterthur – Wie die KVA zur «CO2-Waschmaschine» werden könnte

Klimapolitik in Winterthur – Wie die KVA zur «CO 2 -Waschmaschine» werden könnte Abfallverbrennung muss klimafreundlicher werden, auch in der Kehrichtverwertungsanlage Winterthur. Der Pilotversuch, CO 2 aus dem Abgas herauszuwaschen, startet aber woanders. Till Hirsekorn

Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) der Stadtwerke in Winterthur. Foto: Madeleine Schoder/Tamedia

Die Kehrichtverwertungsanlage Winterthur (KVA) stösst jedes rund 100’000 Tonnen CO 2 aus, etwa 15 Prozent des gesamtstädtischen Ausstosses. Dass bei der Abfallverbrennung ein Teil der Energie ins Fernwärmenetz fliesst und damit Öl oder Gas ersetzt, fällt die Bilanz unter dem Strich deutlich besser aus, zumindest auf dem Papier. Diese indirekte Kompensation eingerechnet, sinkt der Ausstoss zwar auf die Hälfte. Doch 50’000 Tonnen CO₂ wiegen nach wie vor schwer mit Blick auf das Klimaziel «Netto null bis 2040».

Wo also ansetzen?