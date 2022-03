Zensur des Ukraine-Kriegs – Wie die letzten freien Medien aus Russland verschwinden Moskau kappt den Zugang zu zwei der wichtigsten regierungskritischen Medien Russlands –und geht immer härter gegen jene vor, die vom Krieg berichten. Über Kreml-Propaganda und verbotene Begriffe. Frank Nienhuysen

«Überprüfen Sie den Anschluss im Internet»: Seit dem Ukraine-Krieg kann man den unabhängigen russischen Internet-TV-Sender Doschd von Russland aus nicht mehr erreichen. Foto: Alexander Zemlianichenko (AP Photo/Keystone)

Es ist interessant, den Vorgang der Zensur live zu erleben. Die Blockade von Informationen über den Krieg in der Ukraine, der in Russland aber nicht so heissen darf.

Zu sehen ist ein Gespräch des Studiomoderators mit einer Frau, die gerade in Lwiw ist, braune lange Haare, verheulte Augen, Stöpsel in den Ohren. Dann eine kleine Schalte zum Bahnhof. Dicht gedrängte Menschen sind zu sehen, Ukrainerinnen, die weinen, von Explosionen erzählen, «wie schrecklich alles ist». Die Bekannte in Moskau sagt am Telefon: «Ich sehe nichts.»