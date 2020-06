Gemeindeversammlung Dorf – Wie die Schule umgenutzt werden könnte Das Aus der Schule in Dorf ist noch nicht beschlossen. Falls es aber so weit kommt, wären dort Alterswohnungen möglich, hiess es an der Gemeindeversammlung. Dagmar Appelt

Das Schulhaus Trottenacker in Dorf: Die Schulpflege Flaachtal will die Anlage schliessen. Das letzte Wort hat das Volk. Foto: Madeleine Schoder

Nicht nur an der Schulversammlung Flaachtal vom 17. Juni wurden Anfragen zum hochbrisanten Thema Schulschliessungen gestellt, wovon neben Berg am Irchel und Volken auch die Gemeinde Dorf betroffen wäre («Landbote» vom 19. Juni). An der Gemeindeversammlung in Dorf vom vergangenen Freitag, an welcher 47 Stimmberechtigte teilgenommen haben, ging ebenfalls eine Anfrage dazu ein. Eine Stimmbürgerin wollte vom Gemeinderat dazu wissen, was diesbezüglich, also zum Erhalt des Schulstandortes in Dorf, bereits unternommen wurde.