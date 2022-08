Abstimmung in Pfungen – Wie die Schule den Platzmangel beheben will Vor zwei Jahren ist der Plan des Pfungemer Gemeinderats, den Schulraum zu erweitern, an der Urne gescheitert. Nun wagt er einen neuen Versuch. Fabienne Grimm

Am 25. September kann die Pfungemer Stimmbevölkerung über den Bau eines Holzmodulbaus beim Schulhaus Breiteacker abstimmen. Visualisierung: PD

Die Schule Pfungen braucht mehr Raum. Die Gemeinde ist wie kaum eine andere in der Region gewachsen. In den letzten zwei Jahrzehnten nahm die Bevölkerungszahl in Pfungen um rund 50 Prozent zu. Bereits vor gut zwei Jahren brachte der Gemeinderat deshalb einen Vorschlag zur Schulraumerweiterung vors Volk. Für 20 Millionen sollte eine Doppelturnhalle und ein Schulhaus gebaut sowie eine alte Turnhalle umgenutzt und das Schulhaus Seebel saniert werden. Doch die Stimmberechtigten versenkten bereits den Projektierungskredit haushoch an der Urne.