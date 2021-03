Pandemie-Management – Wie die Schweiz bei der Krisenbewältigung versagte Die Aufarbeitung der Corona-Notlage zeigt, was Bund und Kantone falsch machten und wie Warnrufe konsequent ignoriert wurden. Martin Stoll

Ausser Plan als Krisenmanager eingesetzt: Daniel Koch (l.) und Patrick Mathys (2.v.l.) von der BAG-Taskforce. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Als die 42 Chefbeamten und Kantonsvertreter am Freitag, dem 24. Januar 2020, kurz vor Mittag den Konferenzraum Nummer 4 im Verwaltungscampus in Bern-Liebefeld verliessen, gingen sie mit dem Bewusstsein in die Mittagspause: Das wird sich schon einrenken.

Der Bundesstab Bevölkerungsschutz (BSTB) – das für Katastrophen und Notlagen vorgesehene Krisenbewältigungsorgan des Bundes – hatte zur ausserordentlichen Corona-Konferenz eingeladen. Zu diesem Zeitpunkt war ausserhalb Chinas noch keine Mensch-zu-Mensch-Übertragungen des Virus bekannt.

Den Ton in der Runde gaben die Vertreter des Bundesamts für Gesundheit (BAG) an, darunter auch der später zum «Mister Corona» avancierte Daniel Koch. Besondere Massnahmen, etwa auf Schweizer Flughäfen, waren kein Thema.