Never Mind the Markets: Tiefer Euro – Wie die SNB gegen die Frankenaufwertung kämpft Die Schweizerische Nationalbank scheint die jüngste Frankenaufwertung ausbremsen zu wollen. Inwieweit dies gelingen wird und was künftig von der SNB zu erwarten ist. Andreas Neinhaus

Zurück im Devisengeschäft: Die SNB reagiert auf den deutlich erstarkten Frankenkurs. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Es ist wieder so weit. Die Anzeichen häufen sich, dass die Schweizerische Nationalbank am Devisenmarkt interveniert. Sie verkauft Franken respektive kauft Devisen, um zu verhindern, dass sich die Landeswährung zu sehr aufwertet. Die Sichteinlagen, die Banken bei der SNB unterhalten, sind vergangene Woche um 1,2 Milliarden Franken gestiegen. Das ist der wöchentlichen Statistik zu entnehmen, die die SNB immer montags publiziert.

Diese kurzfristigen Einlagen spiegeln «verdächtige» Liquiditätsschübe, die von der SNB ausgehen. In erster Linie handelt es sich dabei um Devisenkäufe, wie die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt. Wenn auch nicht immer. Im Mai schnellten sie bereits mehrere Milliarden Franken in die Höhe, allerdings nur wegen der Auszahlung der erhöhten Gewinnausschüttung der SNB an den Bund und die Kantone, wie Alexander Koch, SNB-Experte bei Raiffeisen Schweiz, erläutert. Vergangenes Jahr verzerrte die Covid-Liquiditätskreditlinie die Sichteinlagen ebenfalls nach oben.