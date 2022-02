Kriminalität in Winterthur – Wie die Stadtpolizei die Jugendkriminalität angeht Die Jugendkriminalität stieg auch im letzten Jahr weiter. Die Stadtpolizei hält mit mehr Kontrollen und ihrem 5-Säulen-Prinzip dagegen. Gregory von Ballmoos

Bei der Kontrolle der Jugendpolizei wird oftmals Alkohol sichergestellt. Hier eine Kontrolle im November beim roten Turm. Foto: gvb

Eine Gruppe Jugendliche schlägt zwei Gleichaltrige zusammen. Zum Schluss zückt einer aus der Gruppe ein Messer und bedroht eines der Opfer. Zugestochen wird nicht. Doch die Botschaft ist klar: «Wenn ich wollte, könnte ich dich jetzt auch umbringen.»

Auch wenn es Einzelfälle sind, zeigt die Szene die Trends in der Jugendkriminalität in Winterthur auf. Häufig wird in Gruppen ohne ersichtlichen Grund zugeschlagen, die Brutalität steigt, und es werden Waffen mitgeführt. «Die Gruppen sind aber keine Gangs», so Egloff, man kenne sich einfach.