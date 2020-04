150 Jahre Landi Wila-Turbenthal – Wie die Tösstaler Bauern ihre Interessen vertraten Historiker Wolfgang Wahl hat zum 150-Jahr-Jubiläum der Landi Wila-Turbenthal geforscht und erkannt: Die Zusammenarbeit in der Not hat schon immer weitergeführt. Rafael Rohner

Der alte Volg in Wila, circa 1950. Foto: Ortsmuseum Wila

Nahversorgung ist das Gebot der Stunde. In Wila ist der Volg der einzige Lebensmittelladen, der den Einwohnern zur Verfügung steht. So leistet die Genossenschaft Landi Wila-Turbenthal im 150. Jahr ihres Bestehens einmal mehr einen wichtigen Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung. Lokalhistoriker Wolfgang Wahl recherchiert seit fünf Monaten in Archiven zur Geschichte des Dorfladen-Konzerns und erkennt durchaus Parallelen zwischen Corona-Krise und früheren Notständen: «Als die landwirtschaftlichen Genossenschaften gegründet wurden, ging es ums Überleben.»