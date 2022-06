Regionalturnfest Wiesendangen – Wie die Turner die Hitze meisterten Am Wochenende fand das Regionalturnfest Wiesendangen bei Höchsttemperaturen seinen Abschluss. Die Organisatoren sorgten vor – mit mehr Schatten und einem Pool. Jonas Gabrieli

Stets belagert: Die Brunnen im Zentrum des Festgeländes, wie hier vom Turnverein Elgg. Foto: Enzo Lopardo

Das Thermometer hat am frühen Samstagnachmittag soeben die 30 Grad-Marke überschritten und steigt weiter an. Die Tausenden Menschen am Regionalturnfest in Wiesendangen suchen Schutz im Schatten der Pavillons. Andere kühlen sich beim Sprühregen unter dem Festtor ab und nehmen Sonnencreme-Müsterchen entgegen.