Tagebuch aus dem Pfadi-Bundeslager – Wie die Wölfli aus Andelfingen das Bula retteten Für die Grossen ist Halbzeit im Bundeslager. Die Jüngsten der Pfadi Andelfingen hingegen haben schon wieder den Heimweg angetreten. Diese Abenteuer haben sie im Bula erlebt. Lovis Früh

Haben während ihrer Woche im Lager einem Lemuren geholfen und die Kontinentalplatten unter dem Bula zusammengehalten: Die Wölfli der Pfadi Andelfingen bei einem wohlverdienten Ausflug zum Rhonegletscher. Foto: PD

Als die ersten Zelte hinter der Dorfkirche auftauchen, ist die Nervosität bei den Wölfli noch gross. Was werden sie wohl im Bundeslager erleben? Den ersten Tag verbringen wir dann mit Aufbauen und schliessen ihn mit den tollen musikalischen Einlagen an der Eröffnungsfeier ab. Doch dann brechen plötzlich die Kontinente des Bundeslagers auseinander!

Schnell finden wir heraus, dass wir die Kontinente mit Magneten wieder zusammenfügen können. Also los! Dabei treffen wir Gaudi, den Lemuren, und Gauda, seine (menschliche) beste Freundin. Gaudi möchte unbedingt mehr über die Pflanzenwelt von Oscilla, seinem Heimatkontinent, erfahren. Selbstverständlich helfen wir ihm – und er im Gegenzug uns bei der Suche nach geeigneten Magneten.

Während Gaudi sich durch den Dschungel schwingt, gesteht uns Gauda, dass auch sie gern flink wie ein Lemur durch die Bäume flitzen würde. Unsere Wölfli lassen sich da nicht zweimal bitten und üben mit ihr fleissig das Schwingen und Springen.

An der Hyäne vorbeischleichen

Schliesslich kehrt Gaudi zurück von seiner Expedition und bringt uns gute Nachrichten: Er hat einen speziellen Baum gefunden, der Magneten trägt. Nur: Der Baum wird von einer Hyäne bewacht! Doch dieses Risiko schreckt unsere Wölfli nicht ab. So leise wie möglich schleichen wir uns an den Baum und schnappen uns einen Haufen der Magnete.

So haben wir Ende der Woche tatsächlich genug gesammelt, um unsere Mission zu erfüllen. Mit einem grossen Rumpeln schliessen sich alle Kontinente zusammen. Das Bundeslager ist wieder ganz!

Erschöpft von all den Abenteuern, aber zufrieden mit dem Erreichten räumen wir unseren Lagerplatz auf und machen uns auf den Weg zurück nach Andelfingen. Was wohl in der zweiten Woche im Bula noch so alles geschehen wird?

Lovis Früh v/o Morty, Pfadi Andelfingen

