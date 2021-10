Super League live: YB – Luzern – Weiter geht's – YB rennt zu zehnt einem Rückstand hinterher

Taktische Anpassung

Mit Sierro kann Wagner das Mittelfeld wieder mit vier Mann bespielen. Er spielt in einer 4-4-1-Grundordnung, in der Elia einziger Stürmer ist. Der Zielspieler ist also der kleine Elia und nicht der grosse Siebatcheu, der ausgewechselt worden ist. Das heisst, dass das Konzept ab sofort lange Bälle in die Tiefe sind und weniger Flanken ins Zentrum.