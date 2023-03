USA-Podcast «Alles klar, Amerika?» – Wie Donald Trump Volk und Medien verführt Eben noch in der Defensive, ist Donald Trump mit seinem ersten Wahlkampfanlass wieder in die Offensive gegangen. Warum es der Präsidentschaftskandidat der Republikaner immer wieder schafft, die Medien vor sich herzutreiben, ist Thema im Podcast «Alles klar, Amerika?». Fabian Fellmann aus Washington Isabelle Jacobi Mirja Gabathuler Produktion

Donald Trump geht nach seiner Rede in Waco auf dem roten Teppich zwischen einem Spalier von USA-Fahnen zu seinem Flugzeug.

Foto: Evan Vucci (AP Photo)

Er werde demnächst verhaftet, schrieb Donald Trump vor kurzem auf seinem sozialen Netzwerk «Truth Social». Wenige Tage später zeigte er mit seiner ersten grossen Wahlkampfveranstaltung in Waco, Texas, dass er die Basis der Republikaner immer noch hinter sich scharen kann – trotz oder vielmehr gerade wegen seiner Probleme mit den US-Justizbehörden.

An den «Rally» genannten Publikumsanlässen lässt sich Trump wie ein Popstar feiern, während er mit seiner Mischung aus Lobhudeleien und Provokationen die Zuhörerschaft gleichzeitig umschmeichelt und aufpeitscht. Die Mischung aus Zirkus und Volksfest erinnerte an Trumps frühere Wahlkämpfe in den Jahren 2016 und 2020 – doch es gab auch Unterschiede.

Trump und sein Spiel mit der Tragödie

Stets von neuem gelingt es Trump, die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu ziehen. Die Rally in Waco etwa hielt er genau dreissig Jahre nach der Tragödie von Waco ab. 1993 waren unweit der texanischen Kleinstadt 86 Todesopfer zu beklagen, als es zu einer bewaffneten Auseinandersetzung zwischen einer Sekte und den Bundesbehörden kam. Trump erwähnte den Jahrestag mit keinem Wort – und sandte damit dennoch ein Signal an seine Anhänger vom rechten Rand.

Was unterscheidet Trumps Einstieg in den Wahlkampf 2024 von seinen früheren Kampagnen? Warum schafft es Trump immer wieder, das Scheinwerferlicht der Kameras auf sich zu halten und die politische Agenda zu bestimmen? Inwiefern machen sich die Medien damit zu seinen unfreiwilligen Gehilfen? Und was bedeutet das für die Berichterstattung von Schweizer Korrespondenten über die US-amerikanische Politik? Darüber diskutieren Isabelle Jacobi, «Bund»-Chefredaktorin und frühere Washington-Berichterstatterin, und Fabian Fellmann, USA-Korrespondent des «Tages-Anzeigers», in der aktuellen Ausgabe des Podcasts «Alles klar, Amerika?».

