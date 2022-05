Exklusive Recherche – Wie Dürrenmatt RAF­-Terroristen die Leviten las Der Schweizer Starautor wurde 1970 von einem Anhänger der Baader-Meinhof-Gruppe kontaktiert, der Geld für die Flucht des RAF-Anführers sammelte. Nun ist das Protokoll von Dürrenmatts Einvernahme aufgetaucht. Andreas Tobler

Wurde von der RAF kontaktiert, obwohl er ein entschiedener Gegner des Linksterrorismus war: Der Schweizer Dramatiker Friedrich Dürrenmatt. Foto: Gertrude Fehr (Ullstein-Bild)

Ausgerechnet an einem Pfingstsonntag erhielt Friedrich Dürrenmatt einen Anruf eines Baader-Meinhof-Sympathisanten. Also von jener Gruppierung, die in den 1970er-Jahren als Rote Armee Fraktion (RAF) mit mehreren Sprengstoffanschlägen und Toten eine Blutspur in der deutschen Geschichte hinterlassen und ganz Europa in Angst und Schrecken versetzt hat.